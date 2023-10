Lecture musicale 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 18 novembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Dans le cadre du festival Terre de Lectures, porté par le département des Deux-Sèvres, la Médi@-tech de Saint-Loup-Lamairé reçoit la Compagnie Champ de Lunes et le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, à 18 h 30, pour une lecture musicale. « Certains de nos ancêtres ont vécu des périodes historiques difficiles. Comment ont-ils traversé guerres, famines, déplacements de population ? Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres présente neuf récits de vies romancées d’hommes et de femmes confrontés à la grande Histoire, depuis les guerres de religion jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Terre de Lectures festival, supported by the Deux-Sèvres département, Médi@-tech in Saint-Loup-Lamairé welcomes Compagnie Champ de Lunes and Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, at 6.30pm, for a musical reading. « Some of our ancestors lived through difficult historical periods. How did they cope with war, famine and population movements? The Cercle généalogique des Deux-Sèvres presents nine accounts of the fictionalized lives of men and women confronted with History, from the Wars of Religion to the Second World War. »

En el marco del festival Terre de Lectures, apoyado por el departamento de Deux-Sèvres, el Médi@-tech de Saint-Loup-Lamairé recibe a la Compagnie Champ de Lunes y al Cercle Généalogique des Deux-Sèvres para una lectura musical a las 18.30 horas. « Algunos de nuestros antepasados vivieron periodos difíciles de la historia. ¿Cómo sobrevivieron a guerras, hambrunas y movimientos de población? El Cercle généalogique des Deux-Sèvres presenta nueve relatos ficticios sobre la vida de hombres y mujeres enfrentados a la Historia, desde las Guerras de Religión hasta la Segunda Guerra Mundial

Im Rahmen des Festivals Terre de Lectures, das vom Departement Deux-Sèvres getragen wird, empfängt die Médi@-tech in Saint-Loup-Lamairé um 18.30 Uhr die Compagnie Champ de Lunes und den Cercle Généalogique des Deux-Sèvres zu einer musikalischen Lesung. « Einige unserer Vorfahren haben schwierige historische Zeiten erlebt. Wie haben sie Kriege, Hungersnöte und Bevölkerungsverschiebungen überstanden? Der Cercle généalogique des Deux-Sèvres präsentiert neun romantisierte Lebensgeschichten von Männern und Frauen, die mit der großen Geschichte konfrontiert wurden, von den Religionskriegen bis zum Zweiten Weltkrieg. »

Mise à jour le 2023-10-20 par CC Airvaudais Val du Thouet