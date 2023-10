Journées nationales de la Réparation 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 20 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

De 16 h 30 à 18 h, une découverte du fablab lupéen est animé par Philippe Pillet, conseiller numérique. Prenez possession des équipements numériques et apprenez à réparer vos outils/machines ! L’animation sera suivie d’une conférence à 18 h 30 : « Voyage au Coeur des Déchets Electroniques », animée par Yohann Robin, Tiers-Lieu l’Electroscope. Découvrez des matériaux utilisés dans les objets technologiques par une approche nouvelle et inspirante ! Informations : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 4:30 to 6 p.m., Philippe Pillet, digital advisor, leads an exploration of the Lupé fablab. Take possession of the digital equipment and learn how to repair your tools/machines! The activity will be followed by a conference at 6:30 p.m.: « Voyage au Coeur des Déchets Electroniques », hosted by Yohann Robin, Tiers-Lieu l’Electroscope. Discover materials used in technological objects through a new and inspiring approach! Information: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

De 16.30 a 18.00 horas, Philippe Pillet, asesor digital, dirigirá una exploración del fablab de Lupien. Tome posesión de los equipos digitales y aprenda a reparar sus herramientas/máquinas La actividad irá seguida de una charla a las 18.30: « Viaje al corazón de los residuos electrónicos », a cargo de Yohann Robin, Tiers-Lieu l’Electroscope. Descubra los materiales utilizados en los objetos tecnológicos a través de un enfoque nuevo e inspirador Información: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Von 16:30 bis 18:00 Uhr wird eine Entdeckungsreise durch das Fablab in Lupéen von Philippe Pillet, dem digitalen Berater, geleitet. Nehmen Sie die digitalen Geräte in Besitz und lernen Sie, wie Sie Ihre Werkzeuge/Maschinen reparieren können! Im Anschluss an die Animation findet um 18:30 Uhr eine Konferenz statt: « Voyage au Coeur des Déchets Electroniques » (Reise ins Herz der elektronischen Abfälle), moderiert von Yohann Robin, Tiers-Lieu l’Electroscope. Entdecken Sie Materialien, die in technologischen Objekten verwendet werden, durch einen neuen und inspirierenden Ansatz! Informationen: 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Airvaudais Val du Thouet