Vannerie sauvage 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 13 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Une veillée « vannerie sauvage » est proposée à 18 h 30, à la Média-tech, un atelier sera animé par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Chaque participant apporte une collation à partager. Gratuit, sur inscription. Informations : 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A « wild basketry » evening is proposed at 6:30 pm, at the Média-tech, with a workshop led by the Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Each participant brings a snack to share. Free, registration required. Information: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

A las 18.30 h, en el Média-tech, se propone una velada de « cestería salvaje », con un taller dirigido por el Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Cada participante traerá un tentempié para compartir. Gratuito, previa inscripción. Información: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Um 18:30 Uhr wird in der Média-tech eine Mahnwache zum Thema « Wilde Korbflechterei » angeboten. Der Workshop wird von der Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres geleitet. Jeder Teilnehmer bringt einen Snack zum Teilen mit. Kostenlos, nach Anmeldung. Informationen: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Airvaudais Val du Thouet