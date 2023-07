Après-midi jeux et goûter partagé 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 9 août 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Venez jouer aux jeux mis à disposition, passez un après-midi en famille, entre amis. Chacun apporte un peu à boire et à grignoter et à partager tous ensemble, de 15 h 30 à 19 h. Informations : 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and play the games on offer, and spend an afternoon with family and friends. Bring your own drinks and nibbles to share with others, from 3.30 pm to 7 pm. Information: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Venga a jugar a los juegos propuestos y pase una tarde en familia o entre amigos. Traiga sus propias bebidas y aperitivos para compartir, de 15.30 a 19.00 h. Información: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Kommen Sie und spielen Sie die bereitgestellten Spiele, verbringen Sie einen Nachmittag mit der Familie oder mit Freunden. Jeder bringt etwas zu trinken und zu knabbern mit und teilt es gemeinsam, von 15:30 bis 19:00 Uhr. Informationen: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet