Bébé lecteurs 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé, 28 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Un moment à partager e famille, autour des histoires, pour les enfants jusqu’à 3 ans, de 10 h 30 à 11 h 30. Informations : 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A storytelling experience for the whole family, for children up to 3 years old, from 10.30 am to 11.30 am. Information: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Cuentacuentos en familia para niños de hasta 3 años, de 10.30 a 11.30 h. Información: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Eine gemeinsame Familienzeit mit Geschichten für Kinder bis zu 3 Jahren, von 10:30 bis 11:30 Uhr. Informationen: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Mise à jour le 2023-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet