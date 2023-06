L’Explorateur : Le champ des comestibles – Des fleurs dans votre assiette ! 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer, 14 septembre 2023, Cauville-sur-Mer.

L’Explorateur été 2023 – Le champ des comestibles – Des fleurs dans votre assiette !

Fournisseuse des grands cuisiniers locaux, Gladys Boudehen, vous accueille pour vous présenter ses pousses bio de fleurs comestibles et légumes rares et anciens. Venez découvrir la passionnée qui vous fera goûter des saveurs nouvelles, sentir le vrai parfum des herbes et visiter ces jardins étonnamment dépaysants ! Quelques animaux champêtres seront certainement aperçus avant de partager un moment convivial autour d’une dégustation.

Tout public – Durée : 2h

Tarif : 7€ / adulte – 4€ / enfant

Réservation obligatoire.

2023-09-14 à 17:30:00 ; fin : 2023-09-14 19:30:00. .

32 Rue de Briquemare

Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – The edible field – Flowers on your plate!

Gladys Boudehen, supplier to local chefs, welcomes you to her organic edible flower sprouts and rare, ancient vegetables. Come and meet this enthusiastic gardener, who will introduce you to new flavours, let you smell the real fragrance of herbs, and take you on a tour of these surprisingly exotic gardens! You’re sure to catch a glimpse of a few country animals, before enjoying a convivial tasting session.

Open to all – Duration: 2h

Price: 7? / adult – 4? / child

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – El campo comestible – ¡Flores en tu plato!

Gladys Boudehen, proveedora de los mejores chefs locales, le da la bienvenida a sus brotes de flores comestibles orgánicas y verduras raras y antiguas. Venga a conocer a esta jardinera entusiasta, que estará encantada de presentarle nuevos sabores, dejarle oler el verdadero aroma de las hierbas y llevarle de paseo por estos jardines sorprendentemente exóticos Seguro que se cruzará con algún animal de campo antes de compartir un momento de convivencia durante la degustación.

Abierto a todos – Duración: 2 horas

Precio: 7 ¤ / adulto – 4 ¤ / niño

Reserva obligatoria

Der Entdecker Sommer 2023 – Das Feld der essbaren Dinge – Blumen auf Ihrem Teller!

Gladys Boudehen, Lieferantin der großen lokalen Köche, empfängt Sie, um Ihnen ihre Bio-Sprossen von essbaren Blumen und seltenen und alten Gemüsesorten vorzustellen. Lernen Sie die leidenschaftliche Gärtnerin kennen, die Sie neue Geschmacksrichtungen probieren, den wahren Duft der Kräuter riechen und diese erstaunlich exotischen Gärten besichtigen lässt! Sicherlich werden auch einige Feldtiere gesichtet, bevor Sie einen geselligen Moment bei einer Kostprobe verbringen.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 2 Std

Preis: 7? / Erwachsener – 4? / Kind

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche