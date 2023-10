Atelier de cuisine végétale sans cuisson : spécial lacto-fermentation 32 rue de Bischwiller Oberhoffen-sur-Moder, 2 novembre 2023, Oberhoffen-sur-Moder.

Oberhoffen-sur-Moder,Bas-Rhin

Laissez-vous surprendre par la lacto-fermentation ! Outre ses bienfaits sur la santé, c’est une méthode de conservation idéale et très économique !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 19:00:00. EUR.

32 rue de Bischwiller

Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est



Let lacto-fermentation surprise you! In addition to its health benefits, it’s an ideal and highly economical preservation method!

Déjese sorprender por la lactofermentación Además de sus beneficios para la salud, es un método ideal y muy económico para conservar los alimentos

Lassen Sie sich von der Lacto-Fermentation überraschen! Neben ihren gesundheitlichen Vorteilen ist sie auch eine ideale und sehr kostengünstige Konservierungsmethode!

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme de Haguenau