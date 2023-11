Votre menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An à la table de La Vieille Forge 32 rue d’Aha 44420 Mesquer Mesquer, 31 décembre 2023, Mesquer.

Votre menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An à la table de La Vieille Forge 31 décembre 2023 et 1 janvier 2024 32 rue d’Aha 44420 Mesquer 1 personne: 125

Menu De La Saint-Sylvestre 125€

( 31 Décembre au soir et le er janvier / 165€ accord mets et vins )

Mise En Bouche De De La St Sylvestre « Aspic De Crevette Grise Et Caviar D’Aquitaine»

*****

Médaillon De Homard Et Langoustine, Crème De Marron Et Girolles

*****

St Jacques À La Truffe Et Risotto Au Vin Jaune

*****

Sanglier À La Royale Sauce Grand Veneur

*****

Trou Champagnard ; Champagne Rosé Et Sa Glace

*****

« Le Galet De Sorlock » Galet Pomme Caramel

*****

Mignardises

Uniquement sur réservation et par téléphone.

30% d’arrhes demandés par réservation

