Dimanche 24 décembre, 09h00 32 rue d'Aha 44420 Mesquer

Menu De Noël 105€

Menu pour le 25 Décembre au midi / 145€ accord mets et vins

Mise En Bouche De Noël « Emietté De Crabe Aux Éclats De Homard À La Citronnelle»

Foie Gras Au Magret Fumé Et Figues Fraîches

Cannelloni De Patate Douce À La Fève De Tonka Au Homard Et Mousse À La Bisque

Tournedos De Bœuf À La Truffe, Échalote Confite À La Viande De Grison, Cocktail De Betteraves

Trou Nantais : Glace Au Curé Nantais Et Vouvray

« Blanc Comme Neige» Vacherin Au Citron En Jeux De Texture

Mignardises

Réservation uniquement par téléphone

30% d’arrhes sont demandés par réservation

