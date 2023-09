Kumamoto, la poésie du détail 32 Rue Célony Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Exposition de photographies de Sophie Korini Inada sur Kumamoto, la ville japonaise partenaire d’Aix depuis 10 ans..

2023-09-19 fin : 2023-10-08 . .

32 Rue Célony Jardins du Pavillon de Vendôme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of photographs by Sophie Korini Inada of Kumamoto, Aix’s Japanese partner for the past 10 years.

Exposición de fotografías de Sophie Korini Inada de Kumamoto, ciudad japonesa asociada a Aix desde hace 10 años.

Fotoausstellung von Sophie Korini Inada über Kumamoto, die japanische Stadt, die seit 10 Jahren Partner von Aix ist.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence