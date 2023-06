WATERGAME : racontons nos fantômes 32 Rue Célony Aix-en-Provence, 7 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En partenariat avec l’ESAAIX, Voyons Voir organise WATERGAME dans le jardin du Pavillon de Vendôme. Cette année, Ludivine Porot sera l’artiste commissaire invitée..

2023-06-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-07 18:00:00. .

32 Rue Célony Jardins du Pavillon de Vendôme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In partnership with ESAAIX, Voyons Voir organizes WATERGAME in the garden of the Pavillon de Vendôme. This year, Ludivine Porot will be the guest curator.

En colaboración con ESAAIX, Voyons Voir organiza WATERGAME en el jardín del Pavillon de Vendôme. Este año, Ludivine Porot será la comisaria invitada.

In Partnerschaft mit ESAAIX organisiert Voyons Voir WATERGAME im Garten des Pavillon de Vendôme. Dieses Jahr wird Ludivine Porot als Gastkünstlerin kuratiert.

