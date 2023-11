Concours de belote 32 rue Brauhauban Tarbes, 8 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Nombreux lots 100% bigourdans à gagner

Sur réservation au 06 23 93 30 93 ou par message sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 . .

32 rue Brauhauban TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lots of 100% Bigourdans prizes to be won

To book, call 06 23 93 30 93 or send a message on social networks Facebook and Instagram

Muchos premios 100% Bigourdans para ganar

Para reservar, llame al 06 23 93 30 93 o envíe un mensaje en las redes sociales Facebook e Instagram

Zahlreiche Lose 100%ig bigourdans zu gewinnen

Mit Reservierung unter 06 23 93 30 93 oder per Nachricht auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Tarbes|CDT65