Reflet Multi-classes 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay, 27 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Dans le cadre de la « Saison des élèves », les élèves de l’Atelier des Arts présentes leurs travaux du conservatoire en chantier ou aboutis, toutes activités ou instruments confondus..

32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Ateliers des Arts

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « Saison des élèves », Atelier des Arts students present their work in progress or completed at the conservatory, whatever their activity or instrument.

En el marco de la « Saison des élèves », los alumnos del Atelier des Arts presentan sus trabajos del Conservatorio, en curso o terminados, en todas las actividades y con todos los instrumentos.

Im Rahmen der « Saison des élèves » präsentieren die Schülerinnen und Schüler des Atelier des Arts ihre angefangenen oder abgeschlossenen Arbeiten aus dem Konservatorium, unabhängig davon, welche Aktivitäten oder Instrumente sie ausüben.

