Théatre Lo Tasta-Vin 32 Route du Puy en Velay Sanssac-l’Église, 25 novembre 2023, Sanssac-l'Église.

Sanssac-l’Église,Haute-Loire

Cette pièce du Théâtre DES 33 et le Théâtre de L’Alauda tout public s’inscrit dans la ligne du spectacle René-la- Bielle de Jean Louis Roqueplan et Hervé Marcillat..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

32 Route du Puy en Velay Salle Socio Culturelle

Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This play by Théâtre DES 33 and Théâtre de L’Alauda is for all audiences and follows on from René-la- Bielle by Jean Louis Roqueplan and Hervé Marcillat.

Esta obra del Théâtre DES 33 y del Théâtre de L’Alauda es para todos los públicos y sucede a René-la-Bielle de Jean Louis Roqueplan y Hervé Marcillat.

Dieses Stück des Theaters DES 33 und des Théâtre de L’Alauda für alle Zuschauer knüpft an das Stück René-la- Bielle von Jean Louis Roqueplan und Hervé Marcillat an.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay