Festival Interfolk : Spectacle Vénézuela 32 route du Puy-en-Velay Sanssac-l’Église, 20 juillet 2023, Sanssac-l'Église.

Sanssac-l’Église,Haute-Loire

Spectacle avec le Ballet Cantaclaro (Vénézuela) à la salle socio-culturelle..

2023-07-20 20:30:00 fin : 2023-07-20 . .

32 route du Puy-en-Velay Salle socio-culturelle

Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Performance by Ballet Cantaclaro (Venezuela) at the Salle socio-culturelle.

Actuación del Ballet Cantaclaro (Venezuela) en la Salle socio-culturelle.

Aufführung mit dem Ballett Cantaclaro (Venezuela) im soziokulturellen Saal.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay