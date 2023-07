Berger d’un jour 32 route de Sausset Martigues, 20 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Vivez une expérience unique au cœur de la ferme de la Croix d’Estrine. Passez la journée avec un éleveur caprin fromager pour échanger sur son métier et sa passion pour les chèvres et cabris.. Familles

2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-09-20 14:30:00. EUR.

32 route de Sausset Fermette de la Croix d’Estrine

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Live a unique experience in the heart of the Croix d’Estrine farm. Spend the day with a cheese goat breeder to talk about his job and his passion for goats and kids.

Vive una experiencia única en el corazón de la granja Croix d’Estrine. Pase el día con un criador de cabras para queso para hablar sobre su trabajo y su pasión por las cabras y los cabritos.

Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis im Herzen der Farm Croix d’Estrine. Verbringen Sie den Tag mit einem Käseziegenzüchter, um über seinen Beruf und seine Leidenschaft für Ziegen und Kinder zu sprechen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de Martigues