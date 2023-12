Les 7 : Menu Des Fêtes Et Carte À Emporter 2023 32 Quai Baluze Tulle, 31 décembre 2023, Tulle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Entrée : Foie gras de canard mi- cuit. 11 €/100g -Tartelette de saumon fumé, légumes croquants, crème acidulée, citron confit et aneth. 9 € -Raviole de homard et champignons, bisque crémeuse.11 € – Plats : Fricassée de ris de veau aux vin jaune, topinambours et crème de champignons. 20 € -Médaillon de volaille fermière à la royale (foie gras-truffe), oignons grelots, jus court. 19 € -Filet de turbot rôti, farce fine et salicornes 22 € sauce safranée et fondue de poireaux.

Garnitures : Gnocchi de pommes de terre à la truffe. 4 ,50 € -Polenta truffée. 4 ,50€ –

MENU du 24 Décembre 58 Euros

Menu. du 31 Décembre et 1er Janvier : 70 Euros.

32 Quai Baluze

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze