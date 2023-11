ATELIER CUISINE « SABLÉE DE NOËL » – MÉDIATHÈQUE DE COULOBRES 32 Grand’Rue Coulobres, 20 décembre 2023, Coulobres.

Coulobres,Hérault

Participez à cet atelier cuisine et préparez de petits sablées de Noël que vous pourrez ramener chez vous ! Pensez à amener une boîte tupperware.

Atelier gratuit sur inscription à partir de 3 ans..

2023-12-20 14:15:00 fin : 2023-12-20 15:30:00. .

32 Grand’Rue

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



Take part in this cooking workshop and make some Christmas shortbread to take home! Remember to bring a tupperware box.

Free workshop on registration from 3 years old.

Participa en este taller de cocina y elabora galletas de Navidad para llevarte a casa No olvides traer un tupper.

Taller gratuito previa inscripción a partir de 3 años.

Nehmen Sie an diesem Kochworkshop teil und bereiten Sie kleine Weihnachtssablés zu, die Sie mit nach Hause nehmen können! Denken Sie daran, eine Tupperdose mitzubringen.

Kostenloser Workshop mit Anmeldung für Kinder ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE