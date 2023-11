ATELIER MANUEL « CADRE DE NOËL » – MÉDIATHÈQUE DE COULOBRES 32 Grand’Rue Coulobres, 13 décembre 2023, Coulobres.

Coulobres,Hérault

La Médiathèque vous propose de créer votre cadre de Noël ! Une photo de type identité ou un peu plus grande est nécessaire.

Atelier gratuit sur inscription pour les enfants de 3 à 8 ans..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

32 Grand’Rue

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



The Médiathèque invites you to create your own Christmas frame! A passport-size photo or slightly larger is required.

Free workshop on registration for children aged 3 to 8.

La Mediateca te invita a crear tu propio marco navideño Se requiere una foto tamaño carné o ligeramente superior.

Taller gratuito previa inscripción para niños de 3 a 8 años.

Die Mediathek bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Weihnachtsrahmen zu gestalten! Ein Passfoto oder ein etwas größeres Foto ist erforderlich.

Kostenloser Workshop mit Anmeldung für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE