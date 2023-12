Exposition des « Toiles de coeur 2024 » 32 Grande Rue Lignières, 3 janvier 2024, Lignières.

Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:30:00

Pour cette 5ème édition des TOILES DE COEUR, une quinzaine de peintures, tableaux et photos, prêtés par les habitants accompagnés de leurs histoires sont à découvrir à l’Office de Tourisme jusqu’au 31 mars 2024..

De l’aquarelle à la peinture à l’huile, de la reproduction de gravure à la photographie d’époque, laissez vous emporter par ces histoires ordinaires et extraordinaires qui vous sont proposées par les habitants de notre territoire.

32 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



