Exposition aquarelles par Monique Aubailly 32 Grande Rue Lignières, 11 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Dans cette exposition, vous découvrirez de belles aquarelles aux tons pastels et parfois vifs, de paysages de campagne ou de scènes urbaines inspirées de photos, de revues ou de journaux collectés par l’artiste, Monique Aubailly. Appréciez son univers doux et lumineux à la fois..

Mardi 2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 12:30:00. EUR.

32 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



In this exhibition, you’ll discover beautiful watercolors in pastel and sometimes vivid tones, of countryside landscapes or urban scenes inspired by photos, magazines or newspapers collected by the artist, Monique Aubailly. Enjoy her gentle, luminous universe.

En esta exposición, descubrirá hermosas acuarelas en tonos pastel, a veces vivos, de paisajes campestres o escenas urbanas inspiradas en fotos, revistas o periódicos coleccionados por la artista, Monique Aubailly. Disfrute de su mundo suave y luminoso.

In dieser Ausstellung entdecken Sie schöne Aquarelle in Pastell- und manchmal kräftigen Tönen, Landschaften oder Stadtszenen, die von Fotos, Zeitschriften oder Zeitungen inspiriert sind, die die Künstlerin Monique Aubailly gesammelt hat. Genießen Sie ihr sanftes und zugleich leuchtendes Universum.

