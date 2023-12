Club Lecture 32 Chemin de Nice Saint-Loubès, 20 décembre 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 18:00:00

fin : 2023-12-20

Vous êtes invités à participer à un temps de partage et d’échange autour de vos lectures. chaque participant apporte et présente au moins un livre (qu’il a lu ou est en train de lire) aux autres participants. Sur inscription..

Vous êtes invités à participer à un temps de partage et d’échange autour de vos lectures. chaque participant apporte et présente au moins un livre (qu’il a lu ou est en train de lire) aux autres participants. Sur inscription.

Vous êtes invités à participer à un temps de partage et d’échange autour de vos lectures. chaque participant apporte et présente au moins un livre (qu’il a lu ou est en train de lire) aux autres participants. Sur inscription.

EUR.

32 Chemin de Nice

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT de l’Entre-deux-Mers