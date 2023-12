Tournoi Super Smash Bros Ultimate 32 Chemin de Nice Saint-Loubès, 16 décembre 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16

Venez essayer de remporter le tournoi sur le célèbre jeu de combat de Nintendo. Entraînement possible à la médiathèque. Sur réservation..

Venez essayer de remporter le tournoi sur le célèbre jeu de combat de Nintendo. Entraînement possible à la médiathèque. Sur réservation.

Venez essayer de remporter le tournoi sur le célèbre jeu de combat de Nintendo. Entraînement possible à la médiathèque. Sur réservation.

EUR.

32 Chemin de Nice

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT de l’Entre-deux-Mers