APÉRO CONCERT 32 Chemin de Gonfontaine Euville, 5 juillet 2023, Euville.

Euville,Meuse

Apéro concert LEDZAR organisé par les carrières d’Euville.

Un événement gratuit avec buvette et restauration sur place.

Les pique nique et glacières sont interdits.. Tout public

Mercredi 2023-07-05 19:00:00 fin : 2023-07-05 22:00:00. 0 EUR.

32 Chemin de Gonfontaine Carrières

Euville 55200 Meuse Grand Est



LEDZAR aperitif concert organized by the Euville quarries.

A free event with refreshments and food on site.

No picnics or coolers allowed.

Concierto aperitivo LEDZAR organizado por las canteras de Euville.

Evento gratuito con refrescos y comida in situ.

No se admiten ni picnics ni neveras.

Apero-Konzert LEDZAR, organisiert von den Carrières d’Euville.

Eine kostenlose Veranstaltung mit Getränken und Speisen vor Ort.

Picknicks und Kühlboxen sind nicht erlaubt.

