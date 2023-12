Visite commentée de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs » 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer Visite commentée de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs » 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 17 février 2024, Trouville-sur-Mer. Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, une visite guidée et ponctuée d’anecdotes emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Tarifs : 6,50 €, gratuit pour les – 12 ans..

Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, une visite guidée et ponctuée d’anecdotes emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Tarifs : 6,50 €, gratuit pour les – 12 ans.

Une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « Côté Pêcheurs ». De l’origine Viking de la station au métier de pêcheur, une visite guidée et ponctuée d’anecdotes emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Tarifs : 6,50 €, gratuit pour les – 12 ans. .

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Trouville Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Code postal 14360 Lieu 32 Boulevard Fernand Moureaux Adresse 32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme Ville Trouville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Latitude 49.36276 Longitude 0.08534 latitude longitude 49.36276;0.08534

32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/