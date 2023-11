Rencontre avec le Père Noël 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 23 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Gling, gling, gling… L’entendez-vous au loin ? Voici le Père-Noël qui arrive ! Rendez-vous le samedi 23 décembre pour partager un moment de joie et de magie !

De 14 h à 15 h, vous pourrez le voir passer en calèche dans la ville, accompagné de ses rennes et de ses lutins.

De 15 h à 17 h, il vous recevra dans son petit salon, où il écoutera les vœux des enfants et vous pourrez repartir avec une photo souvenir !

Les photos seront prises par le photographe BabXIII, dans la salle annexe de l’Office de Tourisme. Le tarif est de 2 € par photo.

Ne ratez pas cette occasion unique de rencontrer le Père-Noël en personne ! Venez nombreux, petits et grands, pour vivre un moment inoubliable !.

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 17:00:00. .

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Gling, gling, gling… Can you hear him in the distance? Here comes Santa Claus! Join us on Saturday, December 23, to share a moment of joy and magic!

From 2 p.m. to 3 p.m., you can watch him ride through town in a horse-drawn carriage, accompanied by his reindeer and elves.

From 3 p.m. to 5 p.m., he’ll welcome you in his little salon, where he’ll listen to the children’s wishes, and you can leave with a souvenir photo!

Photos will be taken by photographer BabXIII, in the adjoining room of the Tourist Office. The fee is 2? per photo.

Don’t miss this unique opportunity to meet Santa Claus in person! Come along, young and old, for an unforgettable experience!

Brilla, brilla, brilla… ¿Lo oyes a lo lejos? ¡Ahí viene Papá Noel! Únete a nosotros el sábado 23 de diciembre para disfrutar de un momento de alegría y magia

De 14:00 a 15:00, podrá verle pasear por la ciudad en coche de caballos, acompañado de sus renos y elfos.

De 15.00 a 17.00 h, te recibirá en su saloncito, donde escuchará los deseos de los niños y podrás llevarte una foto de recuerdo

Las fotos serán tomadas por el fotógrafo BabXIII, en la sala contigua de la Oficina de Turismo. El precio es de 2 euros por foto.

¡No te pierdas esta oportunidad única de conocer a Papá Noel en persona! Vengan grandes y pequeños para vivir una experiencia inolvidable

Gling, gling, gling … Können Sie es in der Ferne hören? Da kommt der Weihnachtsmann! Wir treffen uns am Samstag, den 23. Dezember, um einen Moment der Freude und der Magie zu teilen!

Von 14:00 bis 15:00 Uhr können Sie ihn in einer Kutsche durch die Stadt fahren sehen, begleitet von seinen Rentieren und Elfen.

Von 15:00 bis 17:00 Uhr empfängt er Sie in seinem kleinen Wohnzimmer, wo er sich die Wünsche der Kinder anhört und Sie ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen können!

Die Fotos werden von dem Fotografen BabXIII im Nebenraum des Fremdenverkehrsamtes aufgenommen. Der Preis beträgt 2 ? pro Foto.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, den Weihnachtsmann persönlich zu treffen! Kommen Sie zahlreich, groß und klein, um einen unvergesslichen Moment zu erleben!

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité