Maquillage d’Halloween à l’Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 31 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

C’est bientôt l’heure de la parade !

Viens te faire maquiller par de vrais maquilleurs professionnels ! (maquillage adapté aux enfants)

Réservé exclusivement aux enfants.

Tarif : 3 €/enfant. Dans la limite des places disponibles..

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 15:00:00. .

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



It’s almost time for the parade!

Come and get your make-up done by real professional make-up artists! (make-up suitable for children)

Reserved exclusively for children.

Price: 3 ?/child. Subject to availability.

¡Ya casi es hora del desfile!

¡Ven a que te maquillen auténticos maquilladores profesionales! (maquillaje apto para niños)

Reservado exclusivamente a los niños.

Precio: 3 euros/niño. Sujeto a disponibilidad.

Bald ist es Zeit für die Parade!

Komm und lass dich von echten professionellen Maskenbildnern schminken! (kinderfreundliches Make-up)

Ausschließlich für Kinder reserviert.

Preis: 3 ?/Kind. Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

