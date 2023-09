Nuit du tourisme de l’estuaire 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 28 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine et l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer ont le plaisir de vous inviter à la Nuit du Tourisme de l’Estuaire !

Venez porter un autre regard sur les sites du territoire en vous laissant entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague déferlante d’animations gratuites !

PROGRAMME :

> CONTES ET LÉGENDES DE NORMANDIE – MUSÉE VILLA MONTEBELLO

« Bou diou de bou diou ! » : Madeleine, qui n’a pas sa langue dans sa poche, vous accueille dans sa belle Normandie pour vous conter toutes les grandes histoires qui font la richesse de cette magnifique région. Transmises de génération en génération, ces légendes parlent de fées, de trésors, de paysans ou encore de créatures étranges… De quoi faire pétiller les yeux des petits comme des grands !

Infos pratiques :

64 rue du général Leclerc – 14360 Trouville-sur-Mer

Horaires : 18 h 30 – 19 h 30 – Durée : 45 minutes

Entrée libre sur réservation – 02 31 88 16 26

> NOCTURNE GOURMANDE À L’OFFICE DE TOURISME – OFFICE DE TOURISME

Découvrez les saveurs de nos artisans locaux ! Exceptionnellement ouvert jusqu’à 21 h, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir les saveurs locales dans une ambiance musicale animée par Radio Troutrou, web radio de Trouville-sur-Mer, « un son aux douces saveurs, agrémenté d’ambiances marines et marrantes ».

Infos pratiques :

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Horaires : 18 h – 21 h 00

Entrée Libre

> CHASSE AU TRÉSOR VIKING – OFFICE DE TOURISME

Plongez dans une aventure captivante à travers les rues pittoresques de Trouville-sur-Mer : suivez les indices, résolvez les énigmes et partez à la recherche du trésor caché du viking Thorulfr… Une activité ludique pour petits et grands !

Infos pratiques :

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Horaire : 17 h 00 – Durée : 1 h

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme ou billetterie en ligne : https://boutique.trouvillesurmer.org/.

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The Pôle Métropolitain de l?Estuaire de la Seine and the Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer are pleased to invite you to the Nuit du Tourisme de l?Estuaire!

Come and take a fresh look at the region?s sites as night falls, and let yourself be swept away by a wave of free events!

PROGRAM :

> TALES AND LEGENDS OF NORMANDY – VILLA MONTEBELLO MUSEUM

« Bou diou de bou diou! madeleine, who doesn’t mince her words, welcomes you to her beautiful Normandy to tell you all the great stories that make up the richness of this magnificent region. Passed down from generation to generation, these legends tell of fairies, treasures, peasants and strange creatures… Something to sparkle in the eyes of young and old alike!

Practical info

64 rue du général Leclerc – 14360 Trouville-sur-Mer

Times: 6.30 pm – 7.30 pm – Duration: 45 minutes

Free admission on reservation – 02 31 88 16 26

> NOCTURNE GOURMANDE AT THE TOURIST OFFICE – OFFICE DE TOURISME

Discover the flavors of our local artisans! Exceptionally open until 9 p.m., the Tourist Office invites you to discover local flavors in a musical atmosphere hosted by Radio Troutrou, Trouville-sur-Mer?s web radio station, « a sound with sweet flavors, enhanced by fun, marine atmospheres ».

Practical info :

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Opening hours : 18 h – 21 h 00

Free admission

> VIKING TREASURE HUNT – TOURIST OFFICE

Immerse yourself in a captivating adventure through the picturesque streets of Trouville-sur-Mer: follow the clues, solve the riddles and set off in search of the hidden treasure of the Viking Thorulfr… A fun activity for young and old!

Practical info :

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Schedule: 5:00 pm – Duration: 1 h

Free with reservation at the Tourist Office or online ticketing: https://boutique.trouvillesurmer.org/

El Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine y la Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer tienen el placer de invitarle a la Nuit du Tourisme de l’Estuaire

Venga a descubrir de otra forma los lugares de interés de la zona y déjese llevar por una ola de actividades gratuitas al caer la noche

PROGRAMA :

> CUENTOS Y LEYENDAS DE NORMANDÍA – MUSEO DE VILLA MONTEBELLO

« ¡Bou diou de bou diou! madeleine, que no tiene pelos en la lengua, le da la bienvenida a su bella Normandía para contarle todas las grandes historias que conforman la riqueza de esta magnífica región. Transmitidas de generación en generación, estas leyendas hablan de hadas, tesoros, campesinos y extrañas criaturas… Hay algo que hará brillar los ojos de grandes y pequeños

Información práctica:

64 rue du général Leclerc – 14360 Trouville-sur-Mer

Horario: 18.30 h – 19.30 h – Duración: 45 minutos

Entrada gratuita previa reserva – 02 31 88 16 26

> NOCHE GASTRONÓMICA EN LA OFICINA DE TURISMO – OFFICE DE TOURISME

¡Descubra los sabores de nuestros artesanos locales! Excepcionalmente abierta hasta las 21:00 h, la Oficina de Turismo le invita a descubrir los sabores locales en un ambiente musical animado por Radio Troutrou, la emisora web de Trouville-sur-Mer, « un sonido de sabores dulces, realzado por un ambiente marinero y divertido ».

Información práctica:

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Horario de apertura: 18.00 h – 21.00 h

Entrada gratuita

> BÚSQUEDA DEL TESORO VIKINGO – OFICINA DE TURISMO

Sumérjase en una aventura cautivadora por las pintorescas calles de Trouville-sur-Mer: siga las pistas, resuelva los enigmas y parta en busca del tesoro escondido del vikingo Thorulfr… Una actividad divertida para grandes y pequeños

Información práctica:

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Hora: 17.00 h – Duración: 1 hora

Gratuito con reserva en la Oficina de Turismo o venta de entradas en línea: https://boutique.trouvillesurmer.org/

Der Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine und das Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer freuen sich, Sie zur Nuit du Tourisme de l’Estuaire einladen zu dürfen!

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit von einer Welle von kostenlosen Veranstaltungen mitreißen!

PROGRAMM :

> MÄRCHEN UND LEGENDEN DER NORMANDIE – MUSEUM VILLA MONTEBELLO

« Bou diou de bou diou! » madeleine, die ihre Zunge nicht in der Tasche hat, empfängt Sie in ihrer schönen Normandie, um Ihnen all die großen Geschichten zu erzählen, die den Reichtum dieser herrlichen Region ausmachen. Diese Legenden werden von Generation zu Generation weitergegeben und handeln von Feen, Schätzen, Bauern oder auch seltsamen Kreaturen… Das bringt die Augen von Groß und Klein zum Funkeln!

Praktische Informationen :

64 rue du général Leclerc – 14360 Trouville-sur-Mer

Unterrichtszeit: 18.30 – 19.30 Uhr – Dauer: 45 Minuten

Freier Eintritt mit Reservierung – 02 31 88 16 26

> GOURMET-NACHT IM FREMDENVERKEHRSAMT – OFFICE DE TOURISME

Entdecken Sie die Köstlichkeiten unserer lokalen Handwerker! Das Fremdenverkehrsamt ist ausnahmsweise bis 21 Uhr geöffnet und bietet Ihnen die Möglichkeit, die lokalen Köstlichkeiten in einer musikalischen Atmosphäre zu entdecken, die von Radio Troutrou, dem Webradio von Trouville-sur-Mer, moderiert wird: « ein Sound mit süßen Aromen, verziert mit maritimen und lustigen Stimmungen ».

Praktische Informationen :

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Öffnungszeiten: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Freier Eintritt

> WIKINGER-SCHATZSUCHE – FREMDENVERKEHRSAMT

Tauchen Sie ein in ein fesselndes Abenteuer durch die malerischen Straßen von Trouville-sur-Mer: Folgen Sie den Hinweisen, lösen Sie die Rätsel und machen Sie sich auf die Suche nach dem versteckten Schatz des Wikingers Thorulfr… Eine spielerische Aktivität für Groß und Klein!

Praktische Infos:

32 bld Fernand Moureaux – 14360 Trouville-sur-Mer

Uhrzeit: 17.00 Uhr – Dauer: 1 Std

Kostenlos mit Reservierung beim Office de Tourisme oder Online-Ticketverkauf: https://boutique.trouvillesurmer.org/

