Chasse au trésor par l’Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 23 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Participez et partez à la recherche du trésor de Thorulfr, un Viking qui a donné son nom à la ville.

Par équipe de 2 à 5 joueurs. Lots offerts à tous !

Conseillé dès 6 ans. Participation d’un adulte obligatoire.

Attention même chasse au trésor que cet été !

Tarif : 4 € par personne.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Tél. : 02 31 14 60 70..

2023-10-23 15:00:00 fin : 2023-10-23 16:30:00. .

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join in the search for the treasure of Thorulfr, the Viking who gave his name to the town.

Teams of 2 to 5 players. Free prizes for all!

Teams of 2 to 5 players. Free prizes for all!

Recommended for ages 6 and up. Adult participation required.

Price: 4? per person.

Reservations required at the Tourist Office. Tel: 02 31 14 60 70.

Únete a la búsqueda del tesoro de Thorulfr, el vikingo que dio nombre a la ciudad.

En equipos de 2 a 5 jugadores. ¡Premios gratis para todos!

Recomendado para niños a partir de 6 años. Deben ir acompañados de un adulto.

La misma búsqueda del tesoro que este verano

Precio: 4 euros por persona.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo. Teléfono: 02 31 14 60 70.

Machen Sie mit und begeben Sie sich auf die Suche nach dem Schatz von Thorulfr, einem Wikinger, der der Stadt ihren Namen gab.

In Teams von 2 bis 5 Spielern. Preise für alle!

Empfohlen ab 6 Jahren. Ein Erwachsener muss teilnehmen.

Achtung: Gleiche Schatzsuche wie im Sommer!

Preis: 4 ? pro Person.

Reservierung beim Office de Tourisme erforderlich. Tel.: 02 31 14 60 70.

