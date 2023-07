Dédicace – Erick Fearson 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 6 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 30 avril pour une nouvelle dédicace à l’Office de Tourisme ! Retrouvez le célèbre chasseur de fantômes trouvillais Erick Fearson en dédicace pour son nouveau livre « Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir » !

Un livre qui vous tiendra éveillé toute la nuit…

« Erick Fearson est un chasseur de fantômes, un vrai. Plus tout à fait de notre monde, mais pas encore complètement dans l’autre, ces spectres qui nous hantent parfois ont tous quelque chose à raconter. Paranormaliste et mentaliste, Erick Fearson propose un voyage au pays des ombres et du mystère, de l’incompréhensible et du ressenti.

Découvrez ces apparitions fantomatiques remarquables, patiemment récoltées au fil des ans, dans les lieux les plus ordinaires ou des manoirs somptueux au passé mouvementé. Canada, Écosse, États-Unis, France, pour écrire ces histoires déroutantes, fascinantes… et parfois effrayantes, Erick Fearson a surmonté tous les obstacles pour les documenter de la plus rigoureuse des façons. Dernier détail qui a son importance : toutes ces histoires sont vraies ! Un livre à ne surtout pas lire le soir avant de vous endormir… ».

2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 13:00:00

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on April 30th for a new signing at the Tourist Office! Meet the famous ghost hunter Erick Fearson in signing his new book « Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir » !

A book that will keep you awake all night long…

« Erick Fearson is a ghost hunter, a real one. Not quite of our world, but not yet completely in the other one, these spectres which haunt us sometimes have all something to tell. Paranormalist and mentalist, Erick Fearson offers a journey to the land of shadows and mystery, of the incomprehensible and the felt.

Discover these remarkable ghostly apparitions, patiently collected over the years, in the most ordinary places or sumptuous mansions with a turbulent past. In Canada, Scotland, the United States, and France, Erick Fearson has overcome all obstacles in order to document these disturbing, fascinating, and sometimes frightening stories in the most rigorous way. One last important detail: all these stories are true! A book not to be read at night before going to sleep?

¡Nos vemos el 30 de abril para una nueva firma en la Oficina de Turismo! ¡Conozca al famoso cazafantasmas Erick Fearson, que firmará su nuevo libro « Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir »!

Un libro que le mantendrá despierto toda la noche…

« Erick Fearson es un cazafantasmas, uno de verdad. No del todo de nuestro mundo, pero tampoco del todo en el otro, estos espectros que a veces nos acechan todos tienen algo que contar. Paranormalista y mentalista, Erick Fearson ofrece un viaje al país de las sombras y el misterio, de lo incomprensible y lo sentido.

Descubra estas notables apariciones fantasmales, pacientemente recopiladas a lo largo de los años, en los lugares más cotidianos o en suntuosas mansiones con un pasado lleno de acontecimientos. En Canadá, Escocia, Estados Unidos y Francia, Erick Fearson ha superado todos los obstáculos para documentar de la forma más rigurosa estas historias inquietantes, fascinantes y a veces aterradoras. Un último detalle importante: ¡todas estas historias son reales! ¿Un libro para no leer por la noche antes de dormir?

Wir treffen uns am 30. April zu einer weiteren Signierstunde im Fremdenverkehrsamt! Treffen Sie den berühmten Geisterjäger aus Trouvillais, Erick Fearson, bei einer Signierstunde für sein neues Buch « Histoires vraies de fantômes à ne pas pas lire le soir » (Wahre Geistergeschichten, die man auf keinen Fall abends lesen sollte)!

Ein Buch, das Sie die ganze Nacht wach halten wird…

« Erick Fearson ist ein Geisterjäger, ein echter. Nicht mehr ganz in unserer Welt, aber noch nicht ganz in der anderen, haben diese Gespenster, die uns manchmal heimsuchen, alle etwas zu erzählen. Der Paranormalist und Mentalist Erick Fearson bietet eine Reise in das Land der Schatten und des Mysteriums, des Unverständlichen und des Gefühlten.

Entdecken Sie diese bemerkenswerten Geistererscheinungen, die er im Laufe der Jahre geduldig gesammelt hat, an den alltäglichsten Orten oder in prächtigen Herrenhäusern mit bewegter Vergangenheit. Kanada, Schottland, USA, Frankreich: Um diese verwirrenden, faszinierenden und manchmal auch beängstigenden Geschichten aufzuschreiben, hat Erick Fearson alle Hindernisse überwunden, um sie auf die sorgfältigste Weise zu dokumentieren. Ein letztes wichtiges Detail: Alle diese Geschichten sind wahr! Ein Buch, das Sie nicht am Abend vor dem Einschlafen lesen sollten… »

