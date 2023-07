Visites guidées avec une guide-conférencière 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 23 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Partez en balade avec Michèle Clément, guide-conférencière, et découvrez toutes les facettes de Trouville-sur-Mer sur plusieurs thématiques.

« L’architecture de Trouville » : dimanche 23 juillet 2023 de 10h à 11h30.

« L’architecture de Trouville » : dimanche 13 août 2023 de 10h à 11h30.

« Trouville et le cinéma » : dimanche 3 septembre 2023 de 10h à 11h30.

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer, 32 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Tarif : 6,50/personne – 5,50€/moins de 16 ans.

2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 11:30:00

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Take a stroll with guide Michèle Clément and discover all the facets of Trouville-sur-Mer through a variety of themes.

« The architecture of Trouville »: Sunday, July 23, 2023, from 10 to 11:30 a.m.

« The architecture of Trouville »: Sunday, August 13, 2023, from 10am to 11:30am.

« Trouville and the cinema »: Sunday, September 3, 2023, from 10 to 11:30 a.m.

Meeting point: Trouville-sur-Mer Tourist Office, 32 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Price: 6.50/person – 5.50?/under 16s

Pasee con la guía Michèle Clément y descubra las diferentes facetas de Trouville-sur-Mer.

« La arquitectura de Trouville »: domingo 23 de julio de 2023 de 10.00 a 11.30 h.

« La arquitectura de Trouville »: domingo 13 de agosto de 2023 de 10:00 a 11:30.

« Trouville y el cine »: domingo 3 de septiembre de 2023 de 10.00 a 11.30 h.

Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Trouville-sur-Mer, 32 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Precio: 6,50 euros/persona – 5,50 euros/menores de 16 años

Begeben Sie sich mit der Fremdenführerin Michèle Clément auf einen Spaziergang und entdecken Sie alle Facetten von Trouville-sur-Mer anhand verschiedener Themenbereiche.

« Die Architektur von Trouville »: Sonntag, 23. Juli 2023, 10:00 bis 11:30 Uhr.

« Die Architektur von Trouville »: Sonntag, 13. August 2023, 10:00 bis 11:30 Uhr.

« Trouville und das Kino »: Sonntag, 3. September 2023, 10:00-11:30 Uhr.

Ort des Treffpunkts: Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer, 32 boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Preis: 6,50/Person – 5,50?/unter 16 Jahren

