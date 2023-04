Les Etonnants Patrimoines : Mystère sur le tournage – Enquête à Trouville-sur-Mer 32 Boulevard Fernand Moureaux, 1 janvier 2023, Trouville-sur-Mer.

Une équipe de jeunes cinéastes tourne un documentaire sur les nouveaux artistes à Trouville-sur-Mer, et espèrent décrocher un prix à Off-Courts, le fameux festival du court-métrage trouvillais. Ils ont déjà filmé et photographié plusieurs œuvres urbaines et veulent finir en beauté avec leur artiste fétiche, Jean-Paul, mais l’œuvre sur la plage a disparu… Colette, la célèbre mascotte de la station, vient à leur secours. Pour elle, c’est une évidence : il faut aller chercher du côté des artistes qui ont marqué l’histoire de la ville.

Tous les jours – Infos auprès de l’office de tourisme de Trouville-sur-Mer.

Vendredi 2023-01-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. .

32 Boulevard Fernand Moureaux Office de Tourisme de Trouvile-sur-Mer

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



A team of young filmmakers is shooting a documentary about new artists in Trouville-sur-Mer, and they hope to win a prize at Off-Courts, the famous short film festival in Trouville. They have already filmed and photographed several urban works and want to finish with their favorite artist, Jean-Paul, but the work on the beach has disappeared… Colette, the famous mascot of the resort, comes to their rescue. For her, it’s obvious: they have to look for the artists who have marked the history of the city

Every day – Information from the tourist office of Trouville-sur-Mer

Un equipo de jóvenes cineastas está realizando un documental sobre los nuevos artistas de Trouville-sur-Mer, con la esperanza de ganar un premio en Off-Courts, el famoso festival de cortometrajes de Trouville. Ya han filmado y fotografiado varias obras urbanas y quieren terminar con su artista favorito, Jean-Paul, pero la obra en la playa ha desaparecido… Colette, la famosa mascota del complejo, acude a su rescate. Para ella, es obvio: tiene que buscar a los artistas que han marcado la historia de la ciudad

¿Todos los días? Información de la oficina de turismo de Trouville-sur-Mer

Ein Team junger Filmemacher dreht einen Dokumentarfilm über neue Künstler in Trouville-sur-Mer und hofft, bei Off-Courts, dem berühmten Kurzfilmfestival von Trouville, einen Preis zu gewinnen. Sie haben bereits mehrere städtische Kunstwerke gefilmt und fotografiert und wollen mit ihrem Lieblingskünstler Jean-Paul einen würdigen Abschluss finden, doch das Kunstwerk am Strand ist verschwunden… Colette, das berühmte Maskottchen des Ferienortes, kommt ihnen zu Hilfe. Für sie ist klar: Sie müssen bei den Künstlern suchen, die die Geschichte der Stadt geprägt haben

Täglich – Infos beim Fremdenverkehrsamt von Trouville-sur-Mer

