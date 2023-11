Quinzaine des Droits de l’Enfant : « Les Tourouges et les Toubleus » au Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Tonneins, 4 novembre 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Quinzaine des Droits de l’Enfant (Dès 3 ans).

– En partenariat avec l’association Famille et Compagnie.

– La projection sera suivie d’un goûter et d’une animation offerte aux enfants et aux parents..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 15:07:00. EUR.

32 Boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Children?s Rights Fortnight (from 3 years).

– In partnership with the association Famille et Compagnie.

– The screening will be followed by a snack and entertainment for children and parents.

Quincena de los Derechos del Niño (a partir de 3 años).

– En colaboración con la asociación Famille et Compagnie.

– Tras la proyección habrá un aperitivo y actividades de animación para niños y padres.

Quinzaine des Droits de l’Enfant (ab 3 Jahren).

– In Partnerschaft mit dem Verein Famille et Compagnie.

– Im Anschluss an die Vorführung gibt es einen Imbiss und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Eltern.

