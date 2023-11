Ciné-mémoire «Raging Bull» en (VO) 32 Boulevard de Maré Marmande, 30 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Ciné-mémoire «Raging Bull» en (VO). Un drame de Martin Scorcese avec Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

32 Boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ciné-mémoire « Raging Bull » in (VO). A drama by Martin Scorcese with Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci…

Raging Bull » en (VO). Un drama de Martin Scorcese con Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci…

Kino-Gedächtnisfilm « Raging Bull » in (OV). Ein Drama von Martin Scorcese mit Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci…

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne