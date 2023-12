Soirée de l’Avent à Cajarc 32 bd du tour de ville Cajarc, 14 décembre 2023, Cajarc.

Cajarc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 18:00:00

fin : 2023-12-14 21:00:00

Des idées de cadeaux pour les fêtes, vous les trouverez autour d’un apéro convivial offert, par l’Allée des Vignes et Via Céramica..

Céramiques d’art et tableaux, produits gourmets, (-15%)

profitez aussi de la carte traiteur de fêtes en précommande.

32 bd du tour de ville allée des vignes

Cajarc 46160 Lot Occitanie



