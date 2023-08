Cours de pâtisserie – Entremet : Tiramisu aux fruits rouges 32 Avenue Roger Aubin Melle, 25 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Cours de pâtisserie Art et Gourmandise

Lundi 25 septembre : 14h30 – 17h15 à Melle

Entremet : tiramisu aux fruits rouges

Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou par téléphone (0661747777) par sms.

2023-09-25 fin : 2023-09-25 17:15:00.

32 Avenue Roger Aubin Art et Gourmandise

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Art et Gourmandise pastry classes

Monday, September 25: 2:30 pm ? 5:15pm at Melle

Entremet: red fruit tiramisu

Registration by e-mail (galloisannelaure@gmail.com) or by phone (0661747777) by sms

Clases de pastelería Art et Gourmandise

Lunes 25 de septiembre: 14.30 ? 17.15 h en Melle

Entremés: tiramisú de frutos rojos

Inscripción por correo electrónico (galloisannelaure@gmail.com) o por teléfono (0661747777) mediante sms

Konditoreikurs Art et Gourmandise

Montag, 25. September: 14.30 Uhr ? 17.15 Uhr in Melle

Entremet: Tiramisu mit roten Früchten

Anmeldung per E-Mail (galloisannelaure@gmail.com) oder telefonisch (0661747777) per sms

