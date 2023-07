Cours de pâtisserie : Tarte revisitée : Chocolat blanc-Cassis-Myrtille 32 Avenue Roger Aubin Melle, 21 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Cours de pâtisserie : Tarte revisitée : Chocolat blanc-Cassis-Myrtille

Vendredi 21 Juillet : 15h00 – 18h00

Tarte chocolat blanc – myrtille et cassis

Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou par téléphone (0661747777) par sms.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. EUR.

32 Avenue Roger Aubin Art et Gourmandise

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pastry class: Revisited tart: White chocolate-Cassis-Blueberry

Friday July 21: 3:00 pm ? 18h00

White chocolate ? blueberry and blackcurrant tart

Registration by mail (galloisannelaure@gmail.com) or by phone (0661747777) by sms

Clase de pastelería: Tarta revisitada: chocolate blanco – grosella negra – arándanos

Viernes 21 de julio : 15h00 ? 18h00

Tarta de chocolate blanco ? arándanos y grosellas negras

Inscripción por correo electrónico (galloisannelaure@gmail.com) o por teléfono (0661747777) por sms

Backkurs : Tarte revisitée: Weiße Schokolade-Cassis-Heidelbeere

Freitag, 21. Juli: 15.00 Uhr ? 18h00

Tarte weiße Schokolade ? Heidelbeere und schwarze Johannisbeere

Anmeldung per Mail (galloisannelaure@gmail.com) oder Telefon (0661747777) per sms

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Pays Mellois