Cours de pâtisserie : Macarons 2 parfums : framboise et citron 32 Avenue Roger Aubin Melle, 19 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Cours de pâtisserie : Macarons 2 parfums : framboise et citron

Mercredi 19 juillet : 14h30 – 16h45

Réalisation des coques macarons et des garnitures : deux ganaches framboise et citron et deux confits

Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou par téléphone (0661747777) par sms.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:45:00. EUR.

32 Avenue Roger Aubin Art et Gourmandise

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pastry class: 2-flavour macaroons: raspberry and lemon

Wednesday July 19: 2:30 pm ? 16h45

Creation of macaroon shells and fillings: two raspberry and lemon ganaches and two confits

Registration by e-mail (galloisannelaure@gmail.com) or by phone (0661747777) by sms

Clase de repostería: macarrones de 2 sabores: frambuesa y limón

Miércoles 19 de julio: 14h30 ? 16h45

Realización de las cáscaras de los macarrones y de los rellenos: dos ganaches de frambuesa y limón y dos confits

Inscripción por correo electrónico (galloisannelaure@gmail.com) o por teléfono (0661747777) mediante mensaje de texto

Backkurs: Macarons 2 Geschmacksrichtungen: Himbeere und Zitrone

Mittwoch, 19. Juli: 14.30 Uhr ? 16h45

Herstellung der Makronenschalen und der Füllungen: zwei Ganaches Himbeere und Zitrone und zwei Confits

Anmeldung per Mail (galloisannelaure@gmail.com) oder Telefon (0661747777) per sms

