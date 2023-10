Vente aux enchères de chevaux : Vente de Yearlings d’août 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville, 16 août 2024, Deauville.

Deauville,Calvados

Deauville est la première place de vente de yearlings (poulain âgé d’un an révolu) en France et la deuxième sur le marché européen ! La Vente de Yearlings d’Août accueille le meilleur de la production française et une sélection haut de gamme de poulains étrangers (Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis etc.). Cette excellence se retrouve ensuite en piste, en témoignent les nombreux succès des chevaux passés sur le ring dans les plus belles épreuves.

NB : les ventes de chevaux sont publiques, mais l’accès est réservé en priorité aux acheteurs. Il est recommandé de ne pas s’approcher des chevaux, d’éviter de faire du bruit et d’applaudir dans l’enceinte des ventes.

LES VENTES DE CHEVAUX A DEAUVILLE

Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l’identité de Deauville. Elles s’y sont tenues régulièrement depuis 1887. Aujourd’hui, une dizaine de ventes, organisée par Arqana, sont programmées chaque année, dont la prestigieuse vente de yearlings du mois d’août qui attire les professionnels du monde entier..

Vendredi 2024-08-16 fin : 2024-08-18 . .

32 avenue Hocquart de Turtot Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie



Deauville is the leading sales venue for yearlings in France and the second largest in Europe! The August Yearling Sale features the best of French production and a top-of-the-range selection of foreign foals (from Great Britain, Ireland, the United States, etc.). This excellence is then reflected on the track, as witnessed by the numerous successes of the horses that have passed through the ring in the finest events.

NB: horse sales are open to the public, but buyers have priority access. We recommend that you keep away from the horses, and avoid making noise or applauding in the sales area.

HORSE SALES AT DEAUVILLE

English thoroughbred auctions are an integral part of Deauville’s identity. They have been held here regularly since 1887. Today, a dozen sales, organized by Arqana, are held each year, including the prestigious August yearling sale that attracts professionals from all over the world.

Deauville es el primer lugar de venta de yearlings de Francia y el segundo de Europa El Yearling Sale de agosto presenta lo mejor de la producción francesa y una selección de potros extranjeros de gama alta (procedentes de Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, etc.). Esta excelencia también se manifiesta en los hipódromos, como demuestran los numerosos éxitos de los caballos que han pasado por el ring en las mejores pruebas.

NB: las ventas de caballos están abiertas al público, pero los compradores tienen acceso prioritario. Se recomienda no acercarse a los caballos, para evitar hacer ruido o aplaudir dentro del recinto de ventas.

VENTA DE CABALLOS EN DEAUVILLE

Las subastas de caballos pura sangre ingleses son parte integrante de la identidad de Deauville. Se celebran regularmente desde 1887. Hoy en día, se celebran una decena de ventas al año, organizadas por Arqana, entre ellas la prestigiosa venta de añojos de agosto, que atrae a profesionales de todo el mundo.

Deauville ist der größte Verkaufsplatz für Jährlinge (Fohlen, die das erste Lebensjahr vollendet haben) in Frankreich und der zweitgrößte auf dem europäischen Markt! Auf der August-Jahrlingsauktion werden die besten französischen Fohlen und eine hochwertige Auswahl an ausländischen Fohlen (Großbritannien, Irland, USA usw.) angeboten. Diese Exzellenz findet sich dann auch auf der Rennbahn wieder, was die zahlreichen Erfolge der Pferde belegen, die in den schönsten Prüfungen durch den Ring gegangen sind.

NB: Die Pferdeverkäufe sind öffentlich, aber der Zugang ist vorrangig den Käufern vorbehalten. Es wird empfohlen, sich den Pferden nicht zu nähern, keinen Lärm zu machen und auf dem Gelände der Auktion nicht zu applaudieren.

PFERDEAUKTIONEN IN DEAUVILLE

Die Auktionen für englische Vollblüter sind ein fester Bestandteil der Identität von Deauville. Sie werden seit 1887 regelmäßig abgehalten. Heute werden jedes Jahr etwa zehn Auktionen von Arqana veranstaltet, darunter die prestigeträchtige Jährlingsauktion im August, die Fachleute aus der ganzen Welt anzieht.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité