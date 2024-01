« Grand écart acte 1 – Du XXe au XXIe siècle » – Semaine de spectacles des classes CHAM et CHAD 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, samedi 23 mars 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-29

Les jeunes danseurs et musiciens des classes à horaires aménagés (CHAD / CHAM) des collèges Jean Zay et Paul Valéry s’associent sur scène pour nous faire voyager d’un siècle à un autre par la musique et la danse.

.

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



