Spectacle musical « Salon 1900 » 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, vendredi 16 février 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Traversons ainsi le répertoire et la vie de Fauré grâce à ses connaissances et amitiés construites lors des après-midis et soirées passés dans ces salons musicaux organisés par Mel Bonis, Pauline Viardot et bien d’autres.

.

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme