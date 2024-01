Altolympiades #2 – Restitution publique d’ateliers 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, samedi 10 février 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10

Les Altolympiades (saison 2) sont un moment de musiques, de conférences, d’échanges et d’exposition autour de l’alto, instrument rare et singulier.

Cette rencontre est aussi un moment festif pour tous les mordus de la corde de DO (à 128 Hz) !

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



