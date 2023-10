Concert de Noël avec l’orchestre Allegro 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, 20 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Pour célébrer Noël de façon majestueuse, l’orchestre Allegro a choisi de convier à la fête la musique de Mozart. Et quelle musique !.

2023-12-20 20:00:00 fin : 2023-12-20 . .

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate Christmas in style, the Allegro orchestra is inviting Mozart?s music to the party. And what music it is!

Para celebrar la Navidad por todo lo alto, la orquesta Allegro invita a Mozart a unirse a la fiesta. ¡Y qué música!

Um Weihnachten auf majestätische Weise zu feiern, hat sich das Allegro-Orchester entschieden, Mozarts Musik zum Fest einzuladen. Und was für eine Musik!

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme