Concert « Japanimation » 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, 15 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le département de musique ancienne décide de revisiter les grands classiques des animés japonais, mais sur instruments baroques !

Une soirée riche en surprises et une démarche originale pour aborder notamment la notion de l’arrangement musical..

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The early music department decided to revisit the great Japanese anime classics, but on baroque instruments!

An evening full of surprises and an original approach to the notion of musical arrangement.

El departamento de música antigua ha decidido revisitar los grandes clásicos del anime japonés, ¡pero con instrumentos barrocos!

Una velada llena de sorpresas y un enfoque original de la noción de arreglo musical.

Die Abteilung für Alte Musik beschließt, die großen Klassiker der japanischen Animes neu zu interpretieren, aber auf Barockinstrumenten!

Ein Abend voller Überraschungen und ein origineller Ansatz, um insbesondere den Begriff des musikalischen Arrangements zu behandeln.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme