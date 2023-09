Concert : Laisse le bon temps rouler 32 avenue Georges Clémenceau Valence, 13 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’orchestre « Résonances » fait se mélanger les sons et les couleurs du « vieux carré français » de La Nouvelle-Orléans..

2023-12-13 20:30:00

32 avenue Georges Clémenceau Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Résonances » orchestra blends the sounds and colors of New Orleans?s « old French square ».

La orquesta Résonances mezcla los sonidos y colores del antiguo barrio francés de Nueva Orleans.

Das Orchester « Résonances » lässt die Klänge und Farben des « alten französischen Vierecks » in New Orleans miteinander verschmelzen.

