Spectacle : Cendrillon 32 avenue Georges Clémenceau Valence, 8 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Une relecture très moderne du conte des frères Grimm !.

2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

32 avenue Georges Clémenceau Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A very modern retelling of the Grimm brothers’ tale!

Una versión muy moderna del cuento de los hermanos Grimm

Eine sehr moderne Neuinterpretation des Märchens der Brüder Grimm!

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme