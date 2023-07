Est en Ouest – Mardis de la musique de chambre n°2 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, 5 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Les Mardis de la musique de chambre sont de retour tous les premiers mardis du mois. Ces concerts d’une heure sont pensés pour les habitués mais aussi pour tous ceux qui veulent découvrir la magie de la musique classique en toute simplicité..

2023-12-05 18:45:00 fin : 2023-12-05 . .

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chamber Music Tuesdays are back every first Tuesday of the month. These one-hour concerts are designed not only for regulars, but also for all those who want to discover the magic of classical music in all its simplicity.

Los Martes de Música de Cámara vuelven cada primer martes de mes. Estos conciertos de una hora de duración están pensados no solo para los asiduos, sino también para cualquiera que quiera descubrir la magia de la música clásica de forma sencilla.

Die Mardis de la musique de chambre sind wieder an jedem ersten Dienstag des Monats zu hören. Diese einstündigen Konzerte sind für Stammgäste gedacht, aber auch für alle, die den Zauber der klassischen Musik auf einfache Weise entdecken möchten.

