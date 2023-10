Concert « Rythme ! » – Restitution publique d’ateliers 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette séance publique vient conclure 3 journées d’ateliers animées par Emmanuel Scarpa, lors desquelles les élèves des départements bois et accompagnement ont pu explorer la pulsation, les différentes subdivisions, le phrasé rythmique et la polyrythmie..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . .

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This public session concludes 3 days of workshops led by Emmanuel Scarpa, during which students from the woodwind and accompaniment departments explored pulsation, the various subdivisions, rhythmic phrasing and polyrhythm.

Esta actuación pública concluye 3 días de talleres dirigidos por Emmanuel Scarpa, durante los cuales los estudiantes de los departamentos de viento madera y acompañamiento exploraron la pulsación, las distintas subdivisiones, el fraseo rítmico y la polirritmia.

Diese öffentliche Sitzung ist der Abschluss von drei Workshop-Tagen, die von Emmanuel Scarpa geleitet wurden und in denen die Schülerinnen und Schüler der Abteilungen Holzblasinstrumente und Begleitung den Puls, die verschiedenen Unterteilungen, die rhythmische Phrasierung und die Polyrhythmik erforschten.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme