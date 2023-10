Concert de Sergey Khachatryan 32 Avenue Georges Clemenceau Valence, 10 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Virtuose du dhol, l’un des plus populaires instruments à percussions arméniens, Sergey Khachatryan proposera un concert haut en couleurs sonores, mettant en valeur toutes les capacités rythmiques de l’instrument..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

32 Avenue Georges Clemenceau Auditorium de la Maison de la musique et de la danse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A virtuoso on the dhol, one of Armenia?s most popular percussion instruments, Sergey Khachatryan offers a concert full of colorful sounds, showcasing the instrument?s full rhythmic capabilities.

Sergey Khachatryan, un virtuoso del dhol, uno de los instrumentos de percusión más populares de Armenia, ofrecerá un concierto lleno de coloridos sonidos, en el que mostrará todo el potencial rítmico del instrumento.

Sergey Khachatryan, ein Virtuose auf dem Dhol, einem der beliebtesten armenischen Schlaginstrumente, wird ein Konzert mit vielen Klangfarben geben, in dem er die rhythmischen Fähigkeiten des Instruments hervorhebt.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme