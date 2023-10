Concert d’ensemble de percussion arménien (dhol) 32 avenue Georges Clémenceau Valence, 10 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’ensemble de percussion arménien (dhol) avec le maitre international Efo donnera un concert à Valence avec la participation du groupe de danse ARA et les élèves des classes de Duduk du Conservatoire de Valence Romans..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

32 avenue Georges Clémenceau Maison de la Musique et de la Danse (Auditorium)

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Armenian percussion ensemble (dhol) with international master Efo will give a concert in Valence with the participation of the ARA dance group and students from the Duduk classes at the Conservatoire de Valence Romans.

El conjunto armenio de percusión (dhol) con el maestro internacional Efo dará un concierto en Valence, con la participación del grupo de danza ARA y alumnos de las clases de duduk del Conservatorio Romano de Valence.

Das armenische Percussion-Ensemble (Dhol) mit dem internationalen Meister Efo wird in Valence ein Konzert geben, an dem auch die Tanzgruppe ARA und die Schüler der Duduk-Klassen des Konservatoriums von Valence Romans teilnehmen werden.

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme